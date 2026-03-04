Para realizar o pagamento do IPVA com cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o Portal da Fazenda - Divulgação

Para realizar o pagamento do IPVA com cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o Portal da FazendaDivulgação

Publicado 04/03/2026 14:25

A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) passou a disponibilizar a modalidade de pagamento no cartão de crédito para o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). A transação é realizada por meio de parceria com empresas credenciadas que viabilizam parcelamentos. Logo no lançamento do serviço, a primeira empresa credenciada oferece a possibilidade de até 24 prestações na quitação do imposto.

Para realizar o pagamento, o contribuinte deve acessar o Portal da Fazenda , e logar no site com a conta Gov.Br ou com o certificado digital. Depois, deve buscar a funcionalidade “Pagamento de IPVA via Cartão de Crédito” e clicar em “Acessar serviço”. Em seguida, é necessário informar o Renavam vinculado ao CPF da conta usada na autenticação, selecionar os débitos a serem quitados e autorizar o redirecionamento para o portal da empresa credenciada à Sefaz que fará a transação. Ele vai preencher os campos com dados solicitados, escolher a quantidade de parcelas e finalizar o pagamento.

A nova modalidade também agilizará a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Após concluir o pagamento do tributo no cartão de crédito, o IPVA será considerado quitado pela Sefaz. Caso o contribuinte já esteja em dia com o Detran-RJ no licenciamento, o documento fica liberado para o dono do veículo.

Além do cartão de crédito, a Fazenda aceita pagamentos por meio do QRCode do Pix e pelo código de barras. Vale alertar que, ao fazer a quitação via Pix, é importante conferir se consta o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o favorecido “SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ” na tela do aplicativo do seu banco.