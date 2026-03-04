Para realizar o pagamento do IPVA com cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o Portal da FazendaDivulgação
Secretaria de Fazenda passa a aceitar o pagamento de IPVA no cartão de crédito
Proprietários de veículos podem parcelar o imposto em até 24 vezes
