As inscrições para o processo seletivo do MPF terminam no dia 22Agência Brasil

Publicado 04/03/2026 21:03

O Ministério Público Federal (MPF) lançou o primeiro processo seletivo de 2026 para estagiários de nível superior. No Rio de Janeiro, há oportunidades para estudantes de graduação Direito (capital, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Macaé) e Arquivologia (capital).

As provas objetivas on-line serão aplicadas em 12 de abril e os interessados em participar da seleção podem se inscrever até o dia 22. Para isso, deverão acessar a página do Programa de Estágio do MPF para conferir o edital de seleção da procuradoria onde desejam estagiar e verificar as vagas disponíveis, bem como as demais etapas do processo. Para o curso de Direito, além da prova objetiva on-line, haverá segunda fase, com aplicação de prova subjetiva presencial.