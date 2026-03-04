Fenabrave divulgou nesta quarta-feira o balanço das vendas de veículos em fevereiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

São Paulo - As vendas de veículos ficaram praticamente estagnadas em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, somando 185,2 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O número corresponde a um crescimento mínimo, de 0,1%, frente a fevereiro de 2025, apesar do feriado do Carnaval, que no ano passado aconteceu em março.



Divulgado nesta quarta-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a entidade das concessionárias, o balanço mostra um crescimento de 8,6% das vendas de veículos em relação a janeiro, mês tradicionalmente fraco em razão do alto volume de contas a pagar no início de ano



No acumulado do primeiro bimestre, foram vendidos 355,7 mil veículos, também praticamente em linha (queda de 0,1%) com o número registrado no mesmo período do ano passado.

Motos

As vendas de motos subiram 10% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, 171,5 mil motocicletas foram comercializadas no mês passado, número que, na comparação com janeiro, representa uma queda de 3,9%.



Com isso, as vendas de motos tiveram crescimento de 13,7% no primeiro bimestre, com vendas de 350 mil unidades nos dois meses



No embalo da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da demanda por veículos financeiramente mais acessíveis, o número supera a soma de carros de passeio e utilitários leves vendidos entre janeiro e fevereiro: 339,3 mil veículos.