Divulgado nesta quarta-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a entidade das concessionárias, o balanço mostra um crescimento de 8,6% das vendas de veículos em relação a janeiro, mês tradicionalmente fraco em razão do alto volume de contas a pagar no início de ano
No acumulado do primeiro bimestre, foram vendidos 355,7 mil veículos, também praticamente em linha (queda de 0,1%) com o número registrado no mesmo período do ano passado.
Com isso, as vendas de motos tiveram crescimento de 13,7% no primeiro bimestre, com vendas de 350 mil unidades nos dois meses
No embalo da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da demanda por veículos financeiramente mais acessíveis, o número supera a soma de carros de passeio e utilitários leves vendidos entre janeiro e fevereiro: 339,3 mil veículos.
