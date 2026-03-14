Preço do litro do diesel S-10 subiu de R$ 6,15 para R$ 6,89 - Fernando Frazão/Agência Brasil

Preço do litro do diesel S-10 subiu de R$ 6,15 para R$ 6,89Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 14/03/2026 12:56

O preço do litro do diesel comercializado nos postos do País alcançou R$ 6,80 e encerrou a semana em alta, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento da preços ANP leva em conta o período de 8 de março a este sábado, 14 de março. Em relação ao levantamento anterior, que contemplou a semana terminada em 7 de março, houve um aumento de 11,9% - o preço do litro apurado pela ANP era de R$ 6,08.

Nesse mesmo período, o preço do litro do diesel S-10 subiu de R$ 6,15 para R$ 6,89, o que representa uma alta de 12%.

O levantamento da ANP também mostrou que o valor do litro da gasolina passou de R$ 6,30 para R$ 6,46 da semana encerrada em 7 de março para a do dia 14.

O levantamento da ANP não contempla as medidas anunciadas pelo governo para tentar reduzir o preço do diesel, pressionado pela alta do petróleo por causa da guerra no Irã. Também não incorpora o anúncio da Petrobras, que aumentou o preço do combustível nas refinarias.

A partir deste sábado, 14, o preço do diesel praticado nas refinarias está 11,6% mais caro e passou a custar R$ 3,65 por litro, um aumento de R$ 0,38 por litro.

Os efeitos do reajuste da Petrobras devem ser mitigados pelas medidas do governo para tentar conter o impacto no preço do diesel da escalada da cotação do petróleo no mercado internacional, segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Na quinta-feira, 12, o presidente Lula assinou três atos. Foram dois decretos e uma medida provisória:

- O primeiro decreto zera as alíquotas do PIS e Cofins na importação e na comercialização do diesel;

- O segundo estabelece "medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e a preços abusivos no Brasil", segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência;

- A MP institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor.

De acordo com a presidente da Petrobras, o reajuste de R$ 0,38 por litro do diesel chegará à bomba como R$ 0,06.

A Petrobras informou que, para a estatal, o efeito combinado do ajuste de preços para as distribuidoras e o potencial benefício do programa de subvenção à comercialização do óleo é equivalente a R$ 0,70 por litro. Seus efeitos para o consumidor são mitigados pelas medidas anunciadas na quinta-feira. A subvenção prevê o pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas beneficiárias

"O reajuste está em consonância com nossa estratégia de preços. A adesão à MP (medida provisória do governo para tentar conter a alta dos preços) gera um valor recebido para a Petrobras de R$ 0,70. O governo desonera com a MP R$ 0,32", afirmou.

Outros levantamentos

O aumento do preço dos combustíveis já vinha sendo apontado por outros levantamentos, mesmo antes de qualquer decisão de reajuste da Petrobras.

A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), por exemplo, que representa cerca de 45 mil postos de combustíveis no País, disse, na semana passada, que as distribuidoras estavam "elevando os preços de fornecimento aos postos de combustíveis, possivelmente em razão do aumento dos custos de aquisição nas etapas de refino (especialmente junto às refinarias privadas) e de importação".

Segundo um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, o preço médio do óleo diesel S-10 registrou alta de 3,45%, do fim de fevereiro até o dia 11.

No mesmo período, a gasolina apresentou leve aumento de 0,74%.