Maior contribuição para o resultado do índice foi do grupo Transportes, que teve taxa de variação de 0,33%Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
IPC-S acelera a 0,26% na segunda quadrissemana de março, aponta FGV
Índice acumula alta de 3,04% nos últimos 12 meses
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Receita define cronograma de restituições do Imposto de Renda
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