Maior contribuição para o resultado do índice foi do grupo Transportes, que teve taxa de variação de 0,33% - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Maior contribuição para o resultado do índice foi do grupo Transportes, que teve taxa de variação de 0,33%Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2026 08:56

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas acelerou a 0,26% na segunda quadrissemana de março, após subir 0,04% na primeira quadrissemana e cair 0,14% no encerramento de fevereiro. O índice acumula agora alta de 3,04% nos últimos 12 meses.

Nesta leitura, houve avanço em todos os oito grupos que compõem o IPC-S. A maior contribuição para o resultado do índice partiu do grupo Transportes, cuja taxa de variação passou de 0,01%, na primeira quadrissemana de março para 0,33% na segunda quadrissemana.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Despesas Diversas (de 0,96% para 1,36%), Alimentação (de 0,35% para 0,62%), Habitação (de 0,32% para 0,34%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,04% para 0,23%), Comunicação (de 0,09% para 0,11%), Vestuário (de 0,04% para 0,07%) e Educação, Leitura e Recreação (de -1,86% para -1,35%).

Influências

As maiores influências de alta do índice partiram de cinema (-4,91% para 14,67%), taxa de água e esgoto residencial (1,13% para 1,42%), serviços bancários (1,05% para 1,97%), aluguel residencial (0,63% para 0,55%) e plano e seguro de saúde, que repetiu a variação da primeira quadrissemana de março (0,42%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-18,83% para 18,00%), café em pó (-1,91% para -1,21%), perfume (-2,44% para -1,93%), protetores para a pele (-4,03% para -3,77%) e maçã (-2,86% para -4,30%).