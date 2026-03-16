Em comparação ao ano anterior, PIB do G20 cresceu 3,4% no quarto trimestreAFP
PIB do G20 perde força e cresce 0,7% no 4º trimestre, mostra OCDE
Desaceleração do crescimento econômico dos EUA contribuiu para índice
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Índice acumula alta de 3,04% nos últimos 12 meses
Receita define cronograma de restituições do Imposto de Renda
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