Em comparação ao ano anterior, PIB do G20 cresceu 3,4% no quarto trimestre - AFP

Em comparação ao ano anterior, PIB do G20 cresceu 3,4% no quarto trimestreAFP

Publicado 16/03/2026 09:08

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,7% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares de relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira, 16. O resultado mostra que a economia do G20 perdeu força em relação ao terceiro trimestre, quando o PIB do grupo teve expansão de 0,9%.

Do terceiro para o quarto trimestre, houve forte arrefecimento da expansão econômica nos EUA (de 1,1% a 0,2%), devido em parte à paralisação do governo Trump nos últimos meses do ano. Desaceleração também foi vista na Turquia (de 1% a 0,4%), na França (de 0,5% a 0,2%) e na Índia (de 2,1% a 1,8%), detalha a OCDE.

Por outro lado, o PIB ganhou força expressiva no Japão (de -0,7% a 0,3%) e no México (de 0,1% a 0,9%), e em menor grau no Brasil (de 0% a 0,1%), na China (de 1,1% a 1,2%) e na Alemanha (de 0% a 0,3%), mostra o relatório.

Na comparação anual, o PIB do G20 cresceu 3,4% no quarto trimestre, apontando melhora em relação ao ganho de 3,2% do trimestre anterior.