Em janeiro, percentual foi de 53,3% - Reprodução

Em janeiro, percentual foi de 53,3%Reprodução

Publicado 16/03/2026 10:51

A maioria dos trabalhadores consultados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) considerou difícil ou muito difícil conseguir emprego no Brasil durante o trimestre encerrado em fevereiro, segundo dados da Sondagem do Mercado de Trabalho. O resultado mostra uma leve piora em relação ao trimestre terminado em janeiro, quando o porcentual foi de 53,3%

Para 34,3% dos entrevistados pela instituição, o mercado de trabalho tende a piorar nos próximos meses, enquanto 33% acreditam em melhora.

O restante, 32,7%, prevê estabilidade. A percepção negativa é a maior desde outubro de 2025, segundo o levantamento.

"A continuidade do aquecimento do mercado de trabalho em 2026 agora mostra uma tendência maior de estabilidade. Mesmo sem ajuste sazonal, há um porcentual mais elevado de pessoas acreditando que o ritmo do mercado de trabalho tende a diminuir nessa primeira metade do ano", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre), em nota.

Tobler explica que, dado o cenário macroeconômico desafiador e a desaceleração da economia, é esperado que número de vagas abertas seja inferior ao que foi observado ao longo de 2025. "Caso a atividade econômica indique um ano mais aquecido, os dados de mercado de trabalho tendem a se ajustar para cima também."

A coleta de dados da Sondagem do Mercado de Trabalho referente ao trimestre encerrado em fevereiro ocorreu entre os dias 1º de dezembro e 29 de fevereiro.