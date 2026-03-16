Em janeiro, percentual foi de 53,3%Reprodução
Para 53,6%, conseguir emprego foi difícil ou muito difícil de dezembro a fevereiro, mostra FGV
34,3% dos entrevistados acreditam que o mercado de trabalho tende a piorar nos próximos meses
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Pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central
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Desaceleração do crescimento econômico dos EUA contribuiu para índice
IPC-S acelera a 0,26% na segunda quadrissemana de março, aponta FGV
Índice acumula alta de 3,04% nos últimos 12 meses
Receita define cronograma de restituições do Imposto de Renda
Terão preferência os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber por meio do Pix
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