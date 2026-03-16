Abicom diz que o preço do diesel vendido pela Petrobras impede a importação do produtoReprodução
Defasagem do diesel da Petrobras ante exterior é de 60%, mesmo após reajuste, diz Abicom
Associação dos importadores afirma que a diferença em relação aos preços internacionais ainda é grande
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