Após a divulgação, nenhum agente poderá vender diesel acima do preço de referênciaFreepik
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Medida é 'priodade máxima' da agência
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