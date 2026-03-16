Exportações brasileiras no período somaram US$ 7,484 bilhõesDiego Baravelli/Ministério da Infraestrutura
Balança comercial tem superávit de US$ 2,158 bilhões na 2ª semana de março
Dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo MDIC
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