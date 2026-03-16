Exportações brasileiras no período somaram US$ 7,484 bilhões - Diego Baravelli/Ministério da Infraestrutura

Exportações brasileiras no período somaram US$ 7,484 bilhõesDiego Baravelli/Ministério da Infraestrutura

Publicado 16/03/2026 16:35

São Paulo - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,158 bilhões na segunda semana de março. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 16, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,484 bilhões e importações de US$ 5,326 bilhões.

O superávit acumulado no mês de março é de US$ 3,867 bilhões. De janeiro até a segunda semana de março, o ano acumula superávit de US$ 11,890 bilhões, um crescimento em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 9,606 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Até a segunda semana de março, comparado ao mesmo período de março de 2025, as exportações caíram 2,7%, somando US$ 14,705 bilhões. O desempenho dos setores foi o seguinte: queda de 9,8% em Agropecuária, que somou US$ 3,878 bilhões crescimento de 19,2% em Indústria Extrativa, que somou US$ 3,384 bilhões; e, por fim, queda de 7,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,348 bilhões.

Em relação às importações, houve queda de 1,9% na mesma comparação, totalizando US$ 10,838 bilhões. Houve queda de 21,3% em Agropecuária, que somou US$ 238,7 milhões; crescimento de 17,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 581,7 milhões; e, por fim, queda de 2,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 9,948 bilhões.