Trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar o abono salarial - José Cruz/Agência Brasil

Trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar o abono salarialJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 16/03/2026 17:27

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta segunda-feira, 16, o abono salarial. Neste segundo lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários.



Os trabalhadores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, municípios mineiros afetados por fortes enchentes no mês passado, receberão o abono salarial de forma antecipada. Cerca de 93 mil beneficiários nascidos de março a dezembro também recebem nesta segunda totalizando R$ 118 milhões.



O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.



Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em fevereiro:



- 1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,2 bilhões;

- 203,9 mil são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 300 milhões.

Quem tem direito ao abono salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador que:



- está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

- trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;

- recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;

- teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



Como o pagamento é feito

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:



- crédito em conta-corrente ou poupança da Caixa;

- depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode sacar:



- com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui;

- nas agências, com documento oficial com foto;

- sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep), o Banco do Brasil faz o pagamento por:



- crédito em conta bancária;Transferência via TED ou Pix;

- saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:



- aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

- portal Gov.br;

- telefone 158 (Ministério do Trabalho);

- aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;

- atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.