23% dos industriais afirmam que não pretendem investir em 2026, aponta pesquisa do CNIDivulgação/CNI
Segundo o levantamento, 56% das empresas do setor planejam realizar investimentos neste ano. Desse total, 62% dos aportes darão continuidade a projetos já em andamento, enquanto 31% representam novas iniciativas.
Apesar disso, 23% dos industriais afirmam que não pretendem investir em 2026. Entre eles, 38% adiaram ou cancelaram projetos que estavam em andamento.
De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o resultado reflete um ambiente econômico desafiador.
“O percentual de empresas que não pretende investir é elevado e reflete o cenário adverso que a indústria herdou do ano passado, principalmente por conta dos juros altos”, afirmou Azevedo em nota.
Objetivos principais
A pesquisa mostra que 48% das empresas querem melhorar o processo produtivo, enquanto 34% buscam ampliar a capacidade de produção. Outros 8% planejam lançar novos produtos, e 5% pretendem adotar novos processos produtivos.
Capital próprio
Apenas 28% pretendem recorrer a financiamento de bancos ou outras instituições financeiras, enquanto 11% ainda não definiram a origem dos recursos.
Segundo Azevedo, o peso do capital próprio no financiamento tem aumentado devido ao custo elevado do crédito e às exigências de garantias impostas pelo sistema financeiro.
Mercado interno
De acordo com a pesquisa, 67% das empresas planejam investir com foco principal ou exclusivo no mercado interno. Outros 24% pretendem atender simultaneamente o mercado interno e o externo, enquanto apenas 4% têm o mercado internacional como prioridade.
Balanço de 2025
Entre essas companhias:
- 36% investiram conforme o planejamento inicial;
- 29% investiram parcialmente;
- 4% adiaram os aportes para o ano seguinte;
- 3% adiaram sem previsão de retomada;
- 2% postergaram os investimentos para o ano seguinte;
- 2% cancelaram os projetos.
Principais obstáculos
Entre as empresas com planos de investimento, 63% citaram esse fator como principal entrave. Também foram mencionados:
- queda de receitas (51%);
- incertezas no setor (47%);
- expectativa de baixa demanda (46%);
- problemas tributários (45%).
Para Azevedo, fatores como taxas de juros elevadas e mudanças na política comercial internacional contribuíram para esse cenário.
Investimento humano
Quase 80% das companhias que investiram consideraram o desenvolvimento de capital humano — com foco em qualificação, produtividade e segurança do trabalho — como fator importante ou muito importante.
Também aparecem entre as motivações inovação tecnológica (76%), impacto ambiental (65%) e eficiência energética (64%).
Tipo de investimento
- compra de máquinas e equipamentos (73%);
- modernização de plantas industriais (50%);
- recondicionamento ou revitalização de equipamentos (38%);
- ampliação ou aquisição de instalações (35%).
As empresas também citaram aportes em software, bancos de dados, equipamentos de tecnologia da informação e ativos intangíveis.
Mesmo nesse cenário, o caixa das empresas segue como a principal fonte de financiamento: em 2025, 62% das companhias utilizaram recursos próprios, enquanto bancos comerciais privados responderam por 9% do financiamento e bancos de desenvolvimento por 5%.
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