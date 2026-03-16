Receita Federal anunciou o pagamento de cashback como uma das novidades do Imposto de Renda - Pillar Pedreira / Agência Senado

Receita Federal anunciou o pagamento de cashback como uma das novidades do Imposto de RendaPillar Pedreira / Agência Senado

Publicado 16/03/2026 18:21





Entre as novidades estão mudanças na restituição, novas exigências para ganhos com apostas on-line e a possibilidade de uso de nome social na declaração.



Principais mudanças A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira, 16, as regras do Imposto de Renda 2026 , referente ao ano-base 2025. Mais curto que nos anos anteriores, o prazo de envio da declaração vai de 23 de março a 29 de maio, e a expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações.Entre as novidades estão mudanças na restituição, novas exigências para ganhos com apostas on-line e a possibilidade de uso de nome social na declaração.

- Nome social: contribuintes poderão informar nome social na declaração.

- Dados de diversidade: formulário terá campo para informar raça e cor do titular e dos dependentes.

- Declaração pré-preenchida: ficará disponível desde o primeiro dia do prazo, com mais informações automáticas.

- Restituição em quatro lotes: pagamento ocorrerá em quatro etapas, e não mais em cinco.

- Prioridade digital: quem usar declaração pré-preenchida e Pix terá prioridade no recebimento.



Cashback do IR

Uma das principais novidades é a criação de um “cashback” de restituição. A medida permitirá que contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, recebam automaticamente valores a que têm direito.



Principais pontos:



- pagamento em lote especial em 15 de julho;

- estimativa de 4 milhões de beneficiados;

- restituição média de R$ 125;

- valor máximo de R$ 1 mil;

- previsão de R$ 500 milhões em pagamentos.

Quem terá direito



- Não estava obrigado a declarar em 2025.

- Tem restituição de até R$ 1 mil.

- Possui CPF regular e baixo risco fiscal.

- Tem chave Pix vinculada ao CPF.

Bets e apostas

A Receita também passou a exigir a declaração de ganhos com apostas on-line.



Devem informar os valores os contribuintes que:



- tiveram ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa em 2025;

- tinham saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025.

Esses valores devem ser informados na declaração e podem gerar cobrança de imposto, dependendo da situação do contribuinte.



Quem deve declarar

Deve enviar a declaração quem, em 2025:



- recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;

- recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil;

- teve ganho de capital na venda de bens ou direitos;

- realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável;

- teve receita rural acima de R$ 177.920;

- possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;

- passou à condição de residente no Brasil em 2025;

- possui investimentos ou estruturas financeiras no exterior, como trusts ou offshores.

Quem está dispensado

Ficam dispensados da declaração os contribuintes que:



- não se enquadram nos critérios de obrigatoriedade;

- tiveram rendimentos declarados pelo cônjuge ou companheiro, com bens próprios abaixo de R$ 800 mil;

- constam como dependentes em declaração de outra pessoa.

Calendário da restituição

Com um lote a menos neste ano, a restituição será paga nas seguintes datas:



- 1º lote: 29 de maio de 2026;

- 2º lote: 30 de junho de 2026;

- 3º lote: 31 de julho de 2026;

- 4º lote: 28 de agosto de 2026.

A ordem de pagamento segue a data de entrega da declaração, respeitando as prioridades legais.



Prioridade no pagamento

A ordem de prioridade definida pela legislação é:



- idosos acima de 80 anos;

- idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave;

- contribuintes cuja principal renda seja magistério;

- quem usar declaração pré-preenchida e Pix simultaneamente;

- quem usar apenas um desses recursos (pré-preenchida ou Pix);

- demais contribuintes.

Quem entregar a declaração após o dia 29 de maio terá que pagar multa de pelo menos R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.