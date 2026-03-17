Instituição era a última do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidadaRovena Rosa / Agência Brasil
"O prazo fixado para o Raet vence em 18 de março de 2026 e o relatório do administrador do regime foi apresentado em 12 de março de 2026, indicando que, com a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira, por meio do Ato do Presidente nº 1.376, de 21 de janeiro de 2026, não mais subsistem motivos para o prosseguimento do Raet do Banco Master Múltiplo", disse o BC, em nota.
O Banco Master Múltiplo havia sido poupado da liquidação em novembro, na tentativa de viabilizar a venda do Will Bank - que acabou liquidado em 21 de fevereiro. Essa era a última instituição do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidada.
"O BC continua adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. A indisponibilidade dos bens dos controladores e dos administradores decorrentes da decretação do Raet é mantida com a decretação da liquidação extrajudicial", disse o BC.
Liquidante
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