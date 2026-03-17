Instituição era a última do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidada - Rovena Rosa / Agência Brasil

Instituição era a última do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidadaRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 17/03/2026 08:45

O Banco Central decretou, nesta terça-feira, 17, a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo S.A. A instituição estava sob Regime de Administração Especial Temporário (Raet) desde 18 de novembro de 2025, quando o Master foi liquidado. O Raet tinha duração de 120 dias, e venceria nesta quarta-feira, 18.



"O prazo fixado para o Raet vence em 18 de março de 2026 e o relatório do administrador do regime foi apresentado em 12 de março de 2026, indicando que, com a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira, por meio do Ato do Presidente nº 1.376, de 21 de janeiro de 2026, não mais subsistem motivos para o prosseguimento do Raet do Banco Master Múltiplo", disse o BC, em nota.



O Banco Master Múltiplo havia sido poupado da liquidação em novembro, na tentativa de viabilizar a venda do Will Bank - que acabou liquidado em 21 de fevereiro. Essa era a última instituição do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidada.



"O BC continua adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. A indisponibilidade dos bens dos controladores e dos administradores decorrentes da decretação do Raet é mantida com a decretação da liquidação extrajudicial", disse o BC.



Liquidante

O Banco Central nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante do Banco Master Múltiplo S.A.. A empresa e seu sócio, o ex-servidor do BC Eduardo Félix Bianchini, já são responsáveis pela liquidação das demais instituições do conglomerado Master.