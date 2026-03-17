Boulos reconheceu que a esquerda tem dificuldade em dialogar com os evangélicosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
'Galípolo, vamos baixar os juros, pelo amor de Deus, tenha santa paciência', pede Boulos
Além da questão da taxa Selic, o ministro voltou a defender o fim da escala 6x1
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Apesar disso, há possibilidade de redução de até 2,9 pontos percentuais no cálculo do efeito médio nacional
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