Boulos reconheceu que a esquerda tem dificuldade em dialogar com os evangélicos - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Boulos reconheceu que a esquerda tem dificuldade em dialogar com os evangélicosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 17/03/2026 16:25

Brasília - O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, cobrou que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza a taxa básica de juros (Selic) nesta semana. Boulos disse que "hoje tem duas coisas que drenam dinheiro das famílias trabalhadoras: bets e juros".

"Não adianta aumentar salário se tem juros escorchantes. [Gabriel] Galípolo [presidente do Banco Central], vamos baixar os juros, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Isso está matando o povo brasileiro", cobrou o ministro.

Boulos foi o entrevistado desta terça-feira, 17, do programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Para além dos juros, o tema das bets é muito caro ao segmento religioso (em especial ao evangélico). O ministro reconheceu a dificuldade de o governo e a esquerda dialogarem com essas pessoas.

Afirmou que é preciso "promover mais e mais diálogo" com essas pessoas, mas que "o problema é que tem pontes rompidas dos dois lados", tanto da esquerda, como dos evangélicos. "Não estou falando de ponte com o Silas Malafaia, com esse está perdido, mas com milhões de evangélicos que vivem na periferia, trabalham e pensam de forma similar à esquerda sobre defesa dos serviços públicos e de um trabalho digno", declarou.

Boulos defendeu ainda a redução da jornada de trabalho como uma pauta "da família brasileira". Disse que hoje há no Brasil uma "epidemia de burnout, stress, esgotamento e fadiga no trabalho" por causa da atual carga de trabalho.

Segundo ele, reduzi-la é uma forma de proporcionar mais tempo aos trabalhadores para passar com seus filhos e familiares.