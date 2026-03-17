Nível de emprego amplia a confiança dos comerciantes da Região Metropolitana do Rio de JaneiroÉrica Martin / Agência O Dia
Confiança do comércio cresce na comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e 2026
Sondagem do IFec RJ mostra avanço das expectativas para negócios, demanda e emprego
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