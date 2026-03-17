Nível de emprego amplia a confiança dos comerciantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Érica Martin / Agência O Dia

Nível de emprego amplia a confiança dos comerciantes da Região Metropolitana do Rio de JaneiroÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 15:34

A confiança dos empresários do comércio com a situação futura apresentou avanço na comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e o mesmo período de 2026. A sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita com 534 empresários da Região Metropolitana do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 4 de março, mostra que o índice de situação futura passou de 125,9 para 129,6 pontos. A melhora foi puxada principalmente pelas expectativas em relação aos negócios, que subiram de 138 para 140,8, pela demanda, que avançou de 134 para 137, e pelo emprego, que passou de 105,7 para 110,9 pontos.

Já a situação presente registrou recuo no período. O índice caiu de 97,1 pontos em março de 2025 para 92,2 em março de 2026. A queda foi observada em todos os subitens: negócios passaram de 93,8 para 89,4 pontos, a demanda recuou de 99,3 para 94,5, e emprego caiu de 98,2 para 92,6.

Mesmo com a piora na avaliação do presente, o índice geral manteve estabilidade, com leve alta de 114,4 para 114,6 pontos na comparação de janeiro, fevereiro e março do ano passado com 2026.