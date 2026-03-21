Pagamentos do programa Pé-de-Meia vão até o dia 30 - MEC/Divulgação

Pagamentos do programa Pé-de-Meia vão até o dia 30MEC/Divulgação

Publicado 21/03/2026 05:00

O Ministério da Educação (MEC) inicia na segunda-feira, 23 o pagamento da primeira parcela de 2026 do programa Pé-de-Meia, referente à matrícula. Os depósitos seguem até o dia 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes.

No mesmo período, também serão realizados pagamentos pela aprovação no ano de 2025 para estudantes cujas redes de ensino enviaram suas informações após o prazo estabelecido – os depósitos são realizados pelo MEC à medida que as redes de ensino repassam os dados dos alunos e eles podem receber os valores nas próximas datas de pagamento do programa.

Confira o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia deste mês:

- nascidos em janeiro e fevereiro: segunda-feira, 23;

- em março e abril: terça-feira, 24;

- em maio e junho: quarta-feira, 25;

- em julho e agosto: quinta-feira, 26;

- em setembro e outubro: sexta-feira, 27;