O Ministério da Educação (MEC) inicia na segunda-feira, 23 o pagamento da primeira parcela de 2026 do programa Pé-de-Meia, referente à matrícula. Os depósitos seguem até o dia 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes.
No mesmo período, também serão realizados pagamentos pela aprovação no ano de 2025 para estudantes cujas redes de ensino enviaram suas informações após o prazo estabelecido – os depósitos são realizados pelo MEC à medida que as redes de ensino repassam os dados dos alunos e eles podem receber os valores nas próximas datas de pagamento do programa.
Confira o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia deste mês:
- nascidos em janeiro e fevereiro: segunda-feira, 23;
- em março e abril: terça-feira, 24;
- em maio e junho: quarta-feira, 25;
- em julho e agosto: quinta-feira, 26;
- em setembro e outubro: sexta-feira, 27;
- em novembro e dezembro: dia 30.
Para que os estudantes possam conferir a situação em que se encontram no programa, o MEC disponibiliza em seu portal uma página de consulta com todas as informações sobre a iniciativa, de forma simples, transparente e acessível. É possível acessar a página de qualquer computador, celular ou tablet, por meio da conta gov.br do estudante.
As informações sobre o ano letivo de 2026 estarão atualizadas e disponíveis a partir de sexta-feira, 20 de março, na página de consulta. O MEC realiza atualizações periódicas, com base no processamento dos dados enviados pelas secretarias estaduais e municipais de educação e pelas redes federais de ensino. A base de dados criada pelo MEC consolida todas as informações do programa.
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