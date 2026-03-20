A partir desta segunda-feira, 23, professores e 30 alunos da Universidade Candido Mendes (Ucam) das unidades, Niterói, Tijuca, Ipanema, Jacarepaguá e Centro vão auxiliar os contribuintes no preenchimento da declaração do IRPF2026. O serviço é coordenado pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da instituição de ensino de forma gratuita. Há mais orientação para quem vai ter que fazer o IR, caso tenha recebido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584,00 no ano passado.
O atendimento será das 14h às 18h, nos seguintes endereços:
- Niterói: às segundas-feiras, na Avenida Visconde do Uruguai 480, 5º andar, Centro;
- Tijuca: às terças-feiras, na Rua Ibituruna 75;
- Ipanema: às quartas-feiras, na Rua Joana Angélica 63;
- Jacarepaguá: às quartas-feiras, na Estrada do Gabinal 313 - 2º Piso B – Freguesia;
- Centro: às quartas e quintas-feiras, na Rua da Assembleia 10.
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