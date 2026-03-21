Light registrou lucro líquido de R$ 213 milhões no consolidado de 2025Divulgação
Light tem prejuízo de R$ 187 milhões no 4º trimestre
Dívida líquida da companhia ficou em R$ 6,24 bilhões em dezembro de 2025
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Pé-de-Meia: pagamentos de 2026 começam na segunda-feira
Depósitos são efetuados de acordo com o mês de nascimento do estudante
Dólar sobe forte e atinge R$ 5,30 com temor de escalada da guerra no Irã
Apesar da valorização, a moeda americana teve uma queda no valor de 3,28% desde o início do ano
Estado do Rio produz 732 mil toneladas de aço em fevereiro
Parque siderúrgico fluminense se mantém como o segundo do País
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Serviço será oferecido gratuitamente em cinco unidades da instituição de ensino superior
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