Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o paísMarcello Casal Jr/Agência Brasil
No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para quem foi aprovado no ano letivo de 2025 e para os estudantes que participaram Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Segundo o MEC, os pagamentos ocorrerão conforme as secretarias estaduais de Educação repassam os dados dos alunos.
Dados 2026
O acesso pode ser feito por computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br do estudante
Criado em 2024, o programa Pé-de-Meia é voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do governo federal.
Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o país.
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