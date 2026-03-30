Juro total do cartão de crédito, que leva em conta o rotativo e o parcelado, aumentou de 89,6% para 96,4%Marcello Casal jr / Agência Brasil
Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 435,9% ao ano em fevereiro, mostra BC
Taxa do parcelado subiu de 194,9% para 200,2%
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