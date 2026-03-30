Saldo da modalidade cresceu 5,9% em fevereiro, para um total de R$ 92,506 bilhõesMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Concessões do consignado privado caíram 22,5% em fevereiro, revela BC
Montante passou de R$ 9,216 bilhões para R$ 7,146 bilhões no período
Concessões do consignado privado caíram 22,5% em fevereiro, revela BC
Montante passou de R$ 9,216 bilhões para R$ 7,146 bilhões no período
Feriado de Páscoa: bancos não abrirão na Sexta-feira Santa
Demais serviços digitais como 'Pix' funcionam normalmente
Inflação do aluguel fecha março em 0,52%, aponta FGV
Índice Geral de Preços acumula recuo de 1,83% no último ano
Galípolo: 'gordura' da Selic permitiu iniciar calibragem nos juros
Presidente do BC afirma que processo deve seguir mesmo com novos fatos, como a guerra no Oriente Médio
Diesel sobe 13,6% em março nos postos brasileiros, aponta IPTL
Movimento ocorreu em um mês marcado pela escalada das tensões no Oriente Médio
Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 435,9% ao ano em fevereiro, mostra BC
Taxa do parcelado subiu de 194,9% para 200,2%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.