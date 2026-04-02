Fernando Haddad, ministro da FazendaEvaristo Sa/AFP
Haddad sobre 'taxa das blusinhas': 'Essa decisão foi tomada pelos governadores'
Ele fez referência ao ICMS, imposto estadual, com alíquota de 17%, exceto nos entes federativos que o majoraram para 20%
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