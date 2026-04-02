Banco do Brasil prorroga renegociação de dívidasMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Banco do Brasil prorroga renegociação de dívidas até o fim de abril
Medida amplia mutirão após 180 mil acordos firmados e busca reduzir inadimplência
Pela primeira vez, Rio de Janeiro ultrapassa 10 mil novos negócios em um único mês
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Solicitações podem ser feitas pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecimento a uma agência
Rio de Janeiro e Rondônia não vão reduzir ICMS sobre combustível
Informação é do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin
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Segundo o secretário-executrivo da Fazenda, governo pode anunciar ações já na próxima semana
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