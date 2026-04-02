Alckimin disse que 90% dos estados já aderiram à subvençãoCadu Gomes/VPR
Rio de Janeiro e Rondônia não vão reduzir ICMS sobre combustível
Informação é do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin
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Ceron diz estar próximo de levar a Lula medidas para aliviar impacto da guerra no setor aéreo
Segundo o secretário-executrivo da Fazenda, governo pode anunciar ações já na próxima semana
Senac RJ oferece 800 vagas gratuitas em curso de Inteligência Artificial
Aulas começam no dia 9 e são remotas e ao vivo
Não há discussão no governo sobre intervir no BRB, afirma ministro da Fazenda
Rogério Ceron tem mantido diálogo com a governadora de Brasília a respeito do banco público
CNU: mais de 3,6 mil aprovados devem começar a tomar posse em maio
Ministra Esther Dwenk disse que Polícia Federal também ganhará reforço em seu quadro
Estado concede bonificação a mais de 45 mil servidores da Educação
Benefício de R$ 3 mil é pago a profissionais das escolas que atingiram as metas de desempenho