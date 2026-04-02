Rogério Ceron descartou plano de intervir no BRB - BRB/Divulgação

Rogério Ceron descartou plano de intervir no BRBBRB/Divulgação

Publicado 02/04/2026 15:35

Brasília - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 2, em entrevista à CNN Brasil que não há nenhuma discussão ou intenção do governo federal de intervir no Banco de Brasília (BRB).

"Nesse momento não há nenhum tipo de discussão ou intenção do governo federal de fazer intervenção ou de fazer qualquer tipo de socorro ao BRB. Essa é uma questão que está restrita ao governo do Distrito Federal. Claro, a governadora tem dialogado conosco naquilo que nós temos conduções de dar apoio. Existem questões que são até administrativas", disse.

Segundo ele, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que esse problema está relacionado ao governo do Distrito Federal e que este teria condições de conduzir a situação.

"A questão de intervenção, de compra, de qualquer socorro, isso não está sendo discutido no governo federal neste momento. A orientação do presidente da República, de governo, é para nós aguardarmos e verificarmos que esse problema está relacionado ao próprio governo do Distrito Federal e que eles têm condições de conduzir", completou.