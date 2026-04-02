Para o professor receber a bonificação, as escolas precisaram atingir metas mínimas de aprovaçãoTomaz Silva/Agência Brasil
Estado concede bonificação a mais de 45 mil servidores da Educação
Benefício de R$ 3 mil é pago a profissionais das escolas que atingiram as metas de desempenho
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