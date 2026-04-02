Para o professor receber a bonificação, as escolas precisaram atingir metas mínimas de aprovação - Tomaz Silva/Agência Brasil

Para o professor receber a bonificação, as escolas precisaram atingir metas mínimas de aprovaçãoTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 02/04/2026 14:18

O governo do Rio de Janeiro começou a pagar nesta quarta-feira, 1º, a bonificação de R$ 3 mil para mais de 45 mil servidores efetivos das escolas estaduais. O benefício é destinado a profissionais de unidades que atingiram as metas de desempenho educacional. A medida mobiliza R$ 137 milhões, sem aumento de despesa para o Estado, já que os recursos são do Fundeb, e integra a Política Estadual Excepcional de Progressão Parcial no Ensino Médio.

O bônus contempla profissionais de unidades escolares que atingiram os indicadores definidos nas políticas de Recomposição de Aprendizagens e da Progressão Parcial, dentro do Pacto Estadual de Enfrentamento à Evasão, voltado à permanência dos estudantes na escola.

A progressão parcial adotada pelo Estado não configura aprovação automática. O modelo prevê um plano estruturado de recomposição de aprendizagem, com duração de três meses no ano letivo seguinte, incluindo acompanhamento individualizado dos estudantes. Os alunos poderão avançar com até seis dependências na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e até três disciplinas na 3ª série, com atividades de recuperação no horário regular ou no contraturno.

Para receber a bonificação, as escolas precisaram atingir metas mínimas de aprovação: 95% no Ensino Fundamental; 92% na 1ª série do Ensino Médio; 95% na 2ª série do Ensino Médio; e 97% na 3ª série do Ensino Médio. Já os servidores devem atuar na regência de turmas e demais funções da unidade escolar durante o ano de apuração dos resultados.