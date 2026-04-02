Rogério Ceron diz que o anúncio das medidas sairá junto com a MP da subvenção extra à importação de diesel - Antônio Cruz/Agência Brasil

Rogério Ceron diz que o anúncio das medidas sairá junto com a MP da subvenção extra à importação de dieselAntônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 02/04/2026 17:20

Brasília - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira (02), em entrevista à CNN Brasil, que medidas para minimizar impacto da guerra no preço das passagens aéreas podem vir junto com medida provisória da subvenção (transferência financeira de recursos públicos destinada a cobrir despesas de custeio) para importação de diesel na próxima semana.



Segundo o secretário, o governo pode anunciar na próxima semana medidas para o setor aéreo junto com a MP da subvenção extra à importação de diesel.

Medida de importação de diesel

A proposta prevê que o custo total de R$ 3 bilhões, ao longo de dois meses, seja dividido igualmente entre a União e os estados. Cada um pagaria R$ 0,60 por litro subsidiado.



A iniciativa propõe conter a alta dos combustíveis e evitar riscos de desabastecimento, diante da desigualdade entre os preços internos e o mercado internacional.

Declarações



"Tem uma boa possibilidade de na próxima semana nós termos condições também de, junto com a medida provisória que vai sair da subvenção adicional para importação de diesel que a gente possa também colocar algo relacionado ao setor aéreo", afirmou.



Segundo ele, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a equipe econômica foi de acompanhar de perto possíveis setores afetados pelo conflito EUA-Israel x Irã e que agissem rapidamente para amenizar os efeitos.



"Nós estamos discutindo medidas. O alinhamento da Fazenda, ministérios dos Portos e Aeroportos, Casa Civil, até mesmo com o ministério da Defesa, está sendo feito. Estamos trabalhando de forma coordenada e muito próximos de poder apresentar para o presidente algumas medidas que vão atenuar bastante o impacto sobre o setor aéreo", completou.