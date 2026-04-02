Rogério Ceron diz que o anúncio das medidas sairá junto com a MP da subvenção extra à importação de dieselAntônio Cruz/Agência Brasil
Segundo o secretário, o governo pode anunciar na próxima semana medidas para o setor aéreo junto com a MP da subvenção extra à importação de diesel.
A iniciativa propõe conter a alta dos combustíveis e evitar riscos de desabastecimento, diante da desigualdade entre os preços internos e o mercado internacional.
"Tem uma boa possibilidade de na próxima semana nós termos condições também de, junto com a medida provisória que vai sair da subvenção adicional para importação de diesel que a gente possa também colocar algo relacionado ao setor aéreo", afirmou.
Segundo ele, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a equipe econômica foi de acompanhar de perto possíveis setores afetados pelo conflito EUA-Israel x Irã e que agissem rapidamente para amenizar os efeitos.
"Nós estamos discutindo medidas. O alinhamento da Fazenda, ministérios dos Portos e Aeroportos, Casa Civil, até mesmo com o ministério da Defesa, está sendo feito. Estamos trabalhando de forma coordenada e muito próximos de poder apresentar para o presidente algumas medidas que vão atenuar bastante o impacto sobre o setor aéreo", completou.