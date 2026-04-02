Jucerja registrou o maior número de novos negócios em um único mês, pela terceira vez consecutiva - Divulgação

Jucerja registrou o maior número de novos negócios em um único mês, pela terceira vez consecutivaDivulgação

Publicado 02/04/2026 18:42

Pela primeira vez na história, Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 10 mil negócios abertos em um único mês. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), foram registrados 10.081 empreendimentos em março — o maior número mensal já contabilizado em território fluminense nos 217 anos da autarquia.

O Estado soma 26.988 novas empresas em 2026, alcançando o melhor desempenho para o primeiro trimestre em toda a série histórica. O volume representa um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram feitos 22.638 registros.



A marca também consolida uma sequência inédita de recordes históricos em 2026. Este é o maior número de novos negócios em um único mês, pela terceira vez consecutiva. Em janeiro, a Jucerja registrou 8.436 empreendimentos e, em fevereiro, 8.471, números que já haviam estabelecido recordes e que foram novamente superados em março. Em relação ao último recorde, registrado em fevereiro, o crescimento foi de aproximadamente 19%. Até então, a melhor marca para o mês de março havia sido registrada em 2025, com 7.089 registros. O resultado de 2026 representa um crescimento de 42% em relação ao recorde anterior para o mês.



O desempenho acompanha a tendência de crescimento observada em todo o Sudeste, refletindo um ambiente mais favorável à geração de negócios, à formalização de empresas e ao fortalecimento da atividade econômica. No Rio de Janeiro, esse cenário também está associado ao aumento da confiança dos empreendedores, à melhora do ambiente econômico, aos avanços na segurança pública e à redução da burocracia, com a ampliação dos serviços digitais e a simplificação dos processos de registro empresarial na Junta Comercial.



"O Rio de Janeiro vive um momento muito positivo para quem quer empreender. A Jucerja tem trabalhado para tornar o processo de abertura de empresas cada vez mais rápido, simples e seguro. Esses números mostram que estamos no caminho certo, criando um ambiente mais favorável aos negócios e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado", destacou o presidente da Jucerja, Alexandre Velloso.