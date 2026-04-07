Litro de etanol chegou a ser vendido a R$ 6,60 no Acre - Renan Areias/Agência O Dia

Litro de etanol chegou a ser vendido a R$ 6,60 no AcreRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 07/04/2026 09:28

São Paulo - Os preços médios do etanol hidratado subiram em 10 estados, caíram em 10 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 5 na semana encerrada no dia 4 de abril. No Amapá não houve levantamento de preços. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu na comparação com a semana anterior, de R$ 4,72 para R$ 4,70 o litro (-0,42%). Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 0,44%, para R$ 4,52 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 2,71%, foi registrada no Maranhão, de R$ 5,16 para R$ 5,30 o litro. A maior queda ocorreu no Rio Grande do Norte, de -4,44%, de R$ 5,85 para R$ 5,59 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,60, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,44, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado em Rondônia, de R$ 5,70 o litro.

Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima e São Paulo na semana encerrada em 4 de abril. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 69,32% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

Em Mato Grosso, a paridade era de 68,44%; em Mato Grosso do Sul, de 68,10%, no Paraná, de 69,55%, em Roraima, de 69,87%, e em São Paulo, de 67,56%. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.