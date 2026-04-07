Litro de etanol chegou a ser vendido a R$ 6,60 no AcreRenan Areias/Agência O Dia
Preço do etanol sobe em 10 estados, cai em 10 e no Distrito Federal e fica estável em 5, aponta ANP
Na semana encerrada no último sábado, combustível era mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima e São Paulo
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