O petróleo West Texas Intermediate (WTI) para maio fechou em alta de 3,66% (US$ 3,46), a US$ 97,87 o barrilTânia Rêgo / Agência Brasil
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