Lula afirmou que apostas prejudicam a população e deveriam acabarRicardo Stuckert / PR
Instituto que reúne bets rebate Lula e defende regulamentação como alternativa
IBJR afirma que o fim das apostas legais levaria a população para meios informais de jogar
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Governo federal vai qualificar 160 profissionais no RJ para ampliar a oferta de implante contraceptivo
Capacitação é destinada a enfermeiros e médicos
Balança comercial do Rio registra superávit de US$ 6,5 bilhões entre janeiro e março
Exportações fluminenses chegaram a US$ 13,4 bilhões no período
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No ano passado, 3,2 milhões de contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda
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Setor atingiu 212.716 unidades produzidas no período
INSS: Mutirão da perícia médica fará 13 mil atendimentos neste fim de semana
Serviço será disponibilizado em 12 estados nos dias 11 e 12 de abril
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