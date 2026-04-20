Atividade econômica de micro e pequenos negócios cresceu 3,17% em março no Estado - Reprodução

Atividade econômica de micro e pequenos negócios cresceu 3,17% em março no Estado Reprodução

Publicado 20/04/2026 14:49

O Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), desenvolvido pela SumUp para acompanhar a atividade econômica dos micro e pequenos negócios, registrou 135,94 pontos em março no Rio de Janeiro. O resultado representa crescimento de 3,17% em relação ao mês anterior, indicando avanço na atividade após oscilações típicas do início do ano.



“O resultado de março mostra uma retomada mais consistente da atividade no curto prazo, sinalizando um ambiente favorável para os pequenos negócios no estado”, afirma Lilian Parola, economista e diretora de Mercado de Capitais e Tesouraria da SumUp para a América Latina.



Segundo a economista, o desempenho reforça a capacidade de adaptação dos microempreendedores fluminenses. “Mesmo diante de desafios macroeconômicos, os empreendedores seguem encontrando formas de sustentar e expandir suas operações, acompanhando a retomada gradual do consumo”.



Sobre o ISM

O ISM é calculado a partir de um método econométrico que considera fatores como sazonalidade, diferenças demográficas do país e participação de cada estado no PIB, assim como o volume de vendas processadas pelos produtos da SumUp. O índice avalia o comportamento dos empreendedores atendidos pela empresa, mas a ampla distribuição geográfica destes clientes permite a mensuração da atividade econômica dos micro e pequenos empreendedores do Brasil como um todo.