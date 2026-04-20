Indecisões no Estreito de Ormuz causam uma volatilidade muito grande nos preçosFoto: Marinha do Brasil
Petróleo volta a subir por bloqueio do Estreito de Ormuz
Washington e Teerã trabalham para um acordo que traga o fim do conflito
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Para participar, candidato deve estar matriculado no ensino superior, com previsão de formatura a partir de dezembro de 2027
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678,22
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