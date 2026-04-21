BRB assina memorando para transferência de ativos vendidos pelo Banco Master - Joédson Alves/Agência Brasil

BRB assina memorando para transferência de ativos vendidos pelo Banco MasterJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 21/04/2026 13:17 | Atualizado 21/04/2026 15:02

O Banco de Brasília (BRB), instituição pública controlada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), anunciou a criação de um fundo para a transferência de ativos comprados do Banco Master.



O anúncio foi feito por meio de um comunicado do BRB a acionistas, clientes e mercado financeiro, divulgado na última segunda-feira (20), após aprovação do negócio pelo Conselho de Administração da companhia.



A operação busca vender ativos recebidos do Banco Master, após a liquidação da instituição então controlada por Daniel Vorcaro, atualmente preso por fraude e crimes financeiros.

Quadra Capital

Para estruturar a criação do fundo de investimentos, o BRB assinou um memorando de entendimento com a Quadra Capital, com valor de referência de R$ 15 bilhões.



A Quadra Capital é uma gestora de fundos de investimento, especializada em ativos de baixa liquidez e com forte atuação em infraestrutura e logística. Nos últimos anos, investiu na aquisição de concessões portuárias no Espírito Santo e no Paraná.



Segundo o BRB, a operação será composta por uma parcela financeira à vista, de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões. Já a parcela remanescente, estimada entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, será realizada por meio de cotas subordinadas do fundo de investimento a ser estruturado para a gestão e monetização dos ativos.



A conclusão do negócio ainda vai depender do cumprimento das condições previstas em um memorando de entendimento.

Executivo preso

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) prendeu o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero.



Costa é suspeito de ter descumprido práticas de governança e facilitar negócios sem lastro entre o banco público e o Banco Master. Ele também é suspeito do recebimento de propina estimada em R$ 146,5 milhões, pagas por Vorcaro para facilitar a compra do Master pelo BRB, transação que foi vetada pelo Banco Central (BC).



Ao estruturar um novo fundo, o BRB espera "fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio, sendo a transação etapa relevante no processo de readequação da companhia, com expectativa de efeitos positivos sobre a liquidez, a gestão de ativos e a racionalização patrimonial".

Participação da Governadora do DF, Celina Leão

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reafirmou que segue trabalhando de forma "incansável, técnica, transparente e determinada" para garantir a solidez, a credibilidade e o futuro do Banco de Brasília (BRB). A afirmação foi feita por meio de nota à imprensa divulgada nesta terça-feira (21), após a confirmação da operação com a gestora Quadra Capital.



Conforme a governadora, o negócio comunicado recentemente ao mercado, representa mais um passo importante dentro de um conjunto de medidas estruturadas para fortalecer a instituição e preservar seu papel estratégico no desenvolvimento do Distrito Federal. "A expectativa é positiva e os avanços são reais, ainda que algumas etapas técnicas e formais precisem ser concluídas."



Celina Leão reforçou que, do que depender da governadora, o GDF seguirá adotando todas as medidas necessárias para consolidar esse processo com firmeza e segurança jurídica. "O momento exige responsabilidade e é exatamente isso que está sendo entregue, com trabalho contínuo, diálogo institucional e foco em resultados que assegurem um BRB cada vez mais sólido, eficiente e preparado para o futuro", destacou no comunicado.



Ela também salientou que, quanto à Assembleia Geral do BRB marcada para amanhã, trata-se de um tema próprio da governança do BRB, que será conduzido pelo presidente Nelson Antônio de Souza no âmbito de suas atribuições.

*Com informações da Agência Brasil e do Estadão Conteúdo