Em abril, até o dia 18, o diesel registra queda de 1,1%, cotado a R$ 7,49 na médiaAgência Brasil
Diesel cai 1,1%, gasolina recua 3,1% e GLP sobe 1,7% de 12 a 18 de abril nos postos, diz ANP
Reação do mercado é atribuída às medidas anunciadas pelo governo para frear a alta dos combustíveis
Diesel cai 1,1%, gasolina recua 3,1% e GLP sobe 1,7% de 12 a 18 de abril nos postos, diz ANP
Reação do mercado é atribuída às medidas anunciadas pelo governo para frear a alta dos combustíveis
'Taxa das blusinhas' preservou 135 mil empregos, estima conferederação
Medida manteve circulação de R$ 19,7 bi na economia brasileira, revela levantamento da CNI
Acionistas aprovam aumento de capital do BRB em até R$ 8,81 bilhões
Banco vai emitir ações ordinárias e preferenciais por R$ 5,36 cada
Firjan Senai abre mais de 11 mil vagas gratuitas em qualificação profissional
Aulas, com início entre abril e agosto, abrangem 74 cursos em diferentes formatos
BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master
Instituição prevê fundo de até R$ 15 bilhões, em parceria com a Quadra Capital
Instituto oferece prêmio de R$ 1 milhão a empreendedores
Inscrições estão abertas até o dia 10 de maio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.