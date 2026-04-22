Em abril, até o dia 18, o diesel registra queda de 1,1%, cotado a R$ 7,49 na média - Agência Brasil

Em abril, até o dia 18, o diesel registra queda de 1,1%, cotado a R$ 7,49 na médiaAgência Brasil

Publicado 22/04/2026 18:17

O preço do diesel caiu 1,1% na semana de 12 a 18 de abril nos postos de abastecimento, após medidas anunciadas pelo governo para frear a alta do combustível. No mesmo período, a gasolina recuou 3,1% e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, subiu 1,7%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em abril, até o dia 18, segundo a agência, o diesel registra queda de 1,1%, cotado a R$ 7,49 na média.

O litro da gasolina caiu 0,4% no mesmo período, custando em média R$ 6,75, e o GLP de 13 quilos subiu 3,5%, com preço médio de R$ 114,39, refletindo a alta dos preços praticados no mercado interno.

Entre as capitais, o preço médio do botijão chegou a ser encontrado a R$ 156,00 em Boa Vista, em Roraima.

O governo lançou um programa de subvenção ao diesel e ao GLP importado, mas até o momento teve poucas adesões e estuda ajustes nas regras já divulgadas para atrair o setor de distribuição.