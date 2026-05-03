Especialistas dão dicas de como se proteger na hora da compraArte

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Alexia Gomes
O Dia das Mães está chegando, e é normal ter dúvidas na hora de escolher o presente ideal que caiba no orçamento. Para ajudar, O DIA preparou uma lista de itens com opções para todos os bolsos. Se você pretende comprar pela internet, especialistas também dão dicas de como se proteger na hora da compra.

Segundo levantamento realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o comércio carioca estima um crescimento de até 4% no faturamento para o Dia das Mães, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A pesquisa, que ouviu 250 lojistas da cidade, também aponta que os produtos mais procurados devem ser peças de vestuário, calçados (sandálias e tênis), acessórios e artigos de uso pessoal, seguidos por itens de perfumaria, utilidades domésticas, eletrônicos e aparelhos celulares.

O tíquete médio de gastos por cliente deve variar entre R$ 140,00 e R$ 250,00, e o cartão de crédito deverá ser o meio de pagamento escolhido por 65% dos clientes. Já as compras à vista (espécie, Pix e débito) poderão atingir 25% do total das transações.

Entre os 65% dos cariocas que preferem o cartão de crédito está a estudante de medicina veterinária Maria Eduarda Moraes, de 21 anos, moradora do Cachambi, na Zona Norte do Rio.
Maria Eduarda Moraes, 21 anos, estudante de medicina veterinária - Arquivo pessoal
Maria Eduarda Moraes, 21 anos, estudante de medicina veterináriaArquivo pessoal
"O pagamento no crédito é, sem dúvida, a minha preferência, pela praticidade e pela possibilidade de parcelamento. Pretendo gastar até R$ 250", explica a estudante.

Maria também conta como costuma selecionar um item para presentear a mãe. "Geralmente, escolho o presente observando o que a pessoa parece estar precisando, priorizando itens úteis. Em algumas ocasiões, combino um presente útil com algo mais leve ou simbólico. Para encontrar os melhores preços, faço pesquisas comparando valor, qualidade e, no caso das compras on-line, o prazo de entrega", afirma.

Para começar a escolher o presente ideal, o consultor financeiro Renan Diego ressalta que o primeiro passo é definir o valor máximo.
Renan Diego, consultor financeiro - Arquivo pessoal
Renan Diego, consultor financeiroArquivo pessoal
"O ideal é começar pelo limite, não por um determinado produto. Quem define quanto pode gastar antes de escolher evita pagar mais do que deveria. A pesquisa de preço entra depois como uma ferramenta de eficiência, não de tentação", diz.

O especialista também frisa que esperar muito para comprar o item pode pesar no bolso.

"Datas sazonais têm um certo padrão: quanto mais próxima da data, menor é a margem de negociação. Esperar pode funcionar para produtos genéricos, mas, para itens mais demandados, antecipar, de fato, reduz o risco de pagar caro."

Essa dica faz parte da estratégia do analista de operações Raniele Marinho, de 30 anos. Morador do Rio, ele conta que já começou a pesquisar os preços com antecedência.
 
Analista de operações, Raniele Marinho, de 30 anos - Arquivo pessoal
Analista de operações, Raniele Marinho, de 30 anosArquivo pessoal
"Estou olhando várias opções e tentando achar algo que seja a cara da minha mãe. Achei os preços um pouco mais altos em relação ao ano passado. Por isso, estou pesquisando bastante, acompanhando promoções e esperando boas ofertas antes de fechar a compra", menciona.

Raniele afirma que prefere adquirir o item on-line. "Pretendo comprar pela internet. Além de ser mais prático, dá para comparar preços com calma, ver avaliações de outros consumidores e aproveitar promoções que geralmente aparecem primeiro no mercado on-line."

O vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising, seccional Rio de Janeiro, Julio Monteiro, destaca uma mudança no comportamento do consumidor.
Julio Monteiro, vice-presidente da ABF-Rio - Arquivo pessoal
Julio Monteiro, vice-presidente da ABF-RioArquivo pessoal
"Eu vejo o Dia das Mães de 2026 com uma expectativa positiva para o varejo, mas com um consumidor mais seletivo. Não é mais um cenário de compra por impulso como já foi em outros ciclos. Existe intenção de compra, existe demanda emocional, porque é uma data muito simbólica, mas o consumidor está mais racional, comparando preços, buscando benefício real e avaliando melhor onde vai colocar o dinheiro", diz.

Já o presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, enfatiza que o acúmulo de dívidas é um desafio. "Há preocupação com o nível de endividamento das famílias em decorrência da má gestão do orçamento, renda média baixa diante das necessidades e dos efeitos da inflação, que vêm corroendo o poder de compra. Apesar disso, verificamos o interesse empresarial em atender aos anseios e desejos dos consumidores no Dia das Mães."

Apesar do endividamento das famílias, as expectativas para a data são boas. Rodrigo Galatti, CEO da Zarb Cosméticos, marca de beleza carioca, informa que o dia é um dos mais importantes para a sua empresa.
Rodrigo Galatti, CEO da Zarb Cosméticos - Arquivo pessoal
Rodrigo Galatti, CEO da Zarb CosméticosArquivo pessoal
"O varejo se movimenta fortemente e estamos atentos ao que este dia pode representar para a nossa marca, com a expectativa de cerca de 78% dos consumidores indo às compras, com cosméticos entre os presentes mais procurados", conta.

"No Dia das Mães, percebo todos os anos uma chance nova de conquistar novos clientes de forma orgânica, através de um gesto de afeto."

Lucas Penteado, consultor de varejo e fundador da Piny, marca brasileira de skincare, afirma que, para este Dia das Mães, a expectativa é de "avanço moderado".

"O otimismo é real, mas com os pés no chão. O Dia das Mães se consolida como a data mais importante do varejo no primeiro semestre, o chamado ‘Natal do primeiro semestre’, e os números de 2026 reforçam esse status", conta.
Dicas de presente
Para quem ainda está indeciso, O DIA preparou uma seleção de produtos para ajudar a encontrar opções que cabem no seu bolso.
Eletrônicos
Quem deseja presentear com um aparelho eletrônico ou eletrodoméstico encontra várias promoções.
No site das Casas Bahia, por exemplo, o fone de ouvido Bright Bluetooth Beatsound II, na cor branca, está de R$ 99,99 por R$ 79,00 no Pix. A escova secadora Britânia, com cabo giratório, bivolt, de 1.300 watts, nas cores preta e rosa, foi de R$ 156,00 por R$ 89,90 no Pix.
A fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Mondial Inox, na cor preta/inox, está de R$ 304,40 por R$ 246,05 no Pix. Já o celular Samsung Galaxy A07, na cor verde, está de R$ 814,87 por R$ 597,90 no Pix.
Se você procura um fogão para presentear, a Tele Rio, loja tradicional carioca, oferece o fogão Itatiaia com mesa de vidro e cinco queimadores por R$ 999,00.
O estabelecimento também oferece a Smart TV TCL QLED 4K de 65 polegadas por R$ 3.699,90, com opção de parcelamento em até 15x sem juros de R$ 246,66. O smartphone Samsung A17, com 256GB de armazenamento, está disponível por R$ 1.199,90, com possibilidade de pagamento em até 12x sem juros de R$ 99,99.
A lavadora Brastemp de 13kg está disponível por R$ 1.899,90, com opção de parcelamento em até 15x sem juros de R$ 113,32. A geladeira Midea Frost Free, inverter e bivolt, com 394 litros de capacidade, pode ser parcelada em até 15x sem juros de R$ 184,93. Uma air fryer de 4 litros está saindo por R$ 199,90, com opção de parcelamento em até 4x sem juros.
Beleza
Se você deseja presentear com um produto de beleza ou cosmético, o site da Época Cosméticos oferece um sérum facial antimanchas e anti-idade da Eucerin de 30 ml por R$ 339,00. O kit Wella de shampoo e condicionador está por R$ 266,71.
As opções de perfume também são diversas. O Idôle Lancôme Feminino Eau de Parfum 100 ml sai por R$ 616,55 no Pix. O La Vie Est Belle Lancôme edição limitada eau de parfum 50 ml está por R$ 493,90 no Pix. O Libre Yves Saint Laurent de 50 ml está saindo por R$ 665,87 no Pix. Já o perfume Prada Paradoxe feminino de 90 ml sai por R$ 845,51.
O Boticário oferece opções por menos de R$ 59. O batom cremoso Rosa Intense Pop! 3,6 g sai por R$ 18,90. O combo presente Dia das Mães sabonetes Lily sai por R$ 48,90. O combo sabonetes em barra Nativa Spa Collection sai de R$ 75,60 por R$ 57,25.
Calçados
Para as mamães que levam uma vida saudável ou pretendem iniciar, os tênis de corrida podem ser boas opções. O site da Netshoes disponibiliza o tênis Adidas Response Runner 2 preto e branco a partir de R$ 309,99 ou em até 4x de R$ 77,50 sem juros.
Já o Olympikus Corre 5 bege e preto sai por R$ 599,99 ou em até 8x de R$ 75,00 sem juros.

As sandálias Kenner, que são uma febre no Rio de Janeiro, estão de R$ 199,90 por R$ 189,90 no Pix, nas cores rosa, dourada e preta. Na cor vermelha, há promoção de R$ 151,90.
Outros
Se a sua opção de presente é um livro, a Estante Virtual separou uma série de produtos para te ajudar a escolher, com opções que partem de R$ 10.
Nas lojas físicas da Magazine Luiza, é possível encontrar um conjunto de panelas de aço inox com cinco peças por R$ 463,02 no Pix.
Dicas para compras digitais
Para quem quer comprar o presente de Dia das Mães pela internet, a advogada em direito do consumidor Vivian Paixão separou uma série de dicas para realizar as compras com segurança e evitar dor de cabeça.
- Pesquisar o CNPJ da loja na Receita Federal e a reputação no Reclame Aqui;
- Desconfiar de ofertas boas demais;
- Nunca clicar em links recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail. Digitar o endereço da loja diretamente no navegador;
- Sites seguros sempre têm "https".
A advogada também destaca os principais contrastes entre comprar on-line e em lojas físicas.
Vivian Paixão, advogada em direito do consumidor - Arquivo pessoal
Vivian Paixão, advogada em direito do consumidorArquivo pessoal
"A maior diferença é o direito de arrependimento, exclusivo das compras à distância. Além disso, o e-commerce é obrigado por lei a informar claramente CNPJ, endereço, prazo de entrega e canais de atendimento, exigências do Marco Regulatório do Comércio Eletrônico (Decreto 7.962/2013)", afirma. "Nas lojas físicas, a proteção se concentra na transparência do preço e nas garantias contra defeitos. Nos dois ambientes, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de má-fé."

Se você comprou um produto e quer trocar, Vivian explica as regras para as lojas físicas e para o e-commerce.

"Nas lojas físicas, a troca só é obrigatória por lei em caso de defeito. Trocar por não gostar ou tamanho errado é uma cortesia da loja, não um direito, salvo se ela mesma anunciou essa política", diz.

"Nas compras on-line, o consumidor tem o direito de arrependimento: pode desistir em até 7 dias após o recebimento, sem precisar justificar, com devolução integral do valor, incluindo o frete. Esse direito, previsto no artigo 49 do CDC, não pode ser removido por nenhuma política da loja. Em ambos os casos, produtos com defeito têm garantia legal de 30 dias (não duráveis) ou 90 dias (duráveis)."
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Especialistas dão dicas de como se proteger na hora da compra
Analista de operações, Raniele Marinho, de 30 anos
Julio Monteiro, vice-presidente da ABF-Rio
Maria Eduarda Moraes, 21 anos, estudante de medicina veterinária
Renan Diego, consultor financeiro
Rodrigo Galatti, CEO da Zarb Cosméticos
Vivian Paixão, advogada em direito do consumidor
Especialistas dão dicas de como se proteger na hora da compra. Pesquisa do CDLRio ouviu 250 lojistas da cidade, que apontam os produtos mais procurados para a data