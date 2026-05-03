Especialistas dão dicas de como se proteger na hora da compra - Arte

Especialistas dão dicas de como se proteger na hora da compraArte

Publicado 03/05/2026 06:00 | Atualizado 03/05/2026 09:07

O Dia das Mães está chegando, e é normal ter dúvidas na hora de escolher o presente ideal que caiba no orçamento. Para ajudar, O DIA preparou uma lista de itens com opções para todos os bolsos. Se você pretende comprar pela internet, especialistas também dão dicas de como se proteger na hora da compra.



Segundo levantamento realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o comércio carioca estima um crescimento de até 4% no faturamento para o Dia das Mães, em comparação com o mesmo período do ano passado.



A pesquisa, que ouviu 250 lojistas da cidade, também aponta que os produtos mais procurados devem ser peças de vestuário, calçados (sandálias e tênis), acessórios e artigos de uso pessoal, seguidos por itens de perfumaria, utilidades domésticas, eletrônicos e aparelhos celulares.



O tíquete médio de gastos por cliente deve variar entre R$ 140,00 e R$ 250,00, e o cartão de crédito deverá ser o meio de pagamento escolhido por 65% dos clientes. Já as compras à vista (espécie, Pix e débito) poderão atingir 25% do total das transações.



Entre os 65% dos cariocas que preferem o cartão de crédito está a estudante de medicina veterinária Maria Eduarda Moraes, de 21 anos, moradora do Cachambi, na Zona Norte do Rio.

Maria Eduarda Moraes, 21 anos, estudante de medicina veterinária Arquivo pessoal

"O pagamento no crédito é, sem dúvida, a minha preferência, pela praticidade e pela possibilidade de parcelamento. Pretendo gastar até R$ 250", explica a estudante.



Maria também conta como costuma selecionar um item para presentear a mãe. "Geralmente, escolho o presente observando o que a pessoa parece estar precisando, priorizando itens úteis. Em algumas ocasiões, combino um presente útil com algo mais leve ou simbólico. Para encontrar os melhores preços, faço pesquisas comparando valor, qualidade e, no caso das compras on-line, o prazo de entrega", afirma.



Para começar a escolher o presente ideal, o consultor financeiro Renan Diego ressalta que o primeiro passo é definir o valor máximo.

Renan Diego, consultor financeiro Arquivo pessoal

"O ideal é começar pelo limite, não por um determinado produto. Quem define quanto pode gastar antes de escolher evita pagar mais do que deveria. A pesquisa de preço entra depois como uma ferramenta de eficiência, não de tentação", diz.



O especialista também frisa que esperar muito para comprar o item pode pesar no bolso.



"Datas sazonais têm um certo padrão: quanto mais próxima da data, menor é a margem de negociação. Esperar pode funcionar para produtos genéricos, mas, para itens mais demandados, antecipar, de fato, reduz o risco de pagar caro."



Essa dica faz parte da estratégia do analista de operações Raniele Marinho, de 30 anos. Morador do Rio, ele conta que já começou a pesquisar os preços com antecedência.

Analista de operações, Raniele Marinho, de 30 anos Arquivo pessoal

"Estou olhando várias opções e tentando achar algo que seja a cara da minha mãe. Achei os preços um pouco mais altos em relação ao ano passado. Por isso, estou pesquisando bastante, acompanhando promoções e esperando boas ofertas antes de fechar a compra", menciona.



Raniele afirma que prefere adquirir o item on-line. "Pretendo comprar pela internet. Além de ser mais prático, dá para comparar preços com calma, ver avaliações de outros consumidores e aproveitar promoções que geralmente aparecem primeiro no mercado on-line."



O vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising, seccional Rio de Janeiro, Julio Monteiro, destaca uma mudança no comportamento do consumidor.

Julio Monteiro, vice-presidente da ABF-Rio Arquivo pessoal

"Eu vejo o Dia das Mães de 2026 com uma expectativa positiva para o varejo, mas com um consumidor mais seletivo. Não é mais um cenário de compra por impulso como já foi em outros ciclos. Existe intenção de compra, existe demanda emocional, porque é uma data muito simbólica, mas o consumidor está mais racional, comparando preços, buscando benefício real e avaliando melhor onde vai colocar o dinheiro", diz.



Já o presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, enfatiza que o acúmulo de dívidas é um desafio. "Há preocupação com o nível de endividamento das famílias em decorrência da má gestão do orçamento, renda média baixa diante das necessidades e dos efeitos da inflação, que vêm corroendo o poder de compra. Apesar disso, verificamos o interesse empresarial em atender aos anseios e desejos dos consumidores no Dia das Mães."



Apesar do endividamento das famílias, as expectativas para a data são boas. Rodrigo Galatti, CEO da Zarb Cosméticos, marca de beleza carioca, informa que o dia é um dos mais importantes para a sua empresa.

Rodrigo Galatti, CEO da Zarb Cosméticos Arquivo pessoal

"O varejo se movimenta fortemente e estamos atentos ao que este dia pode representar para a nossa marca, com a expectativa de cerca de 78% dos consumidores indo às compras, com cosméticos entre os presentes mais procurados", conta.



"No Dia das Mães, percebo todos os anos uma chance nova de conquistar novos clientes de forma orgânica, através de um gesto de afeto."



Lucas Penteado, consultor de varejo e fundador da Piny, marca brasileira de skincare, afirma que, para este Dia das Mães, a expectativa é de "avanço moderado".



"O otimismo é real, mas com os pés no chão. O Dia das Mães se consolida como a data mais importante do varejo no primeiro semestre, o chamado ‘Natal do primeiro semestre’, e os números de 2026 reforçam esse status", conta.

Dicas de presente

Para quem ainda está indeciso, O DIA preparou uma seleção de produtos para ajudar a encontrar opções que cabem no seu bolso.

Eletrônicos



Quem deseja presentear com um aparelho eletrônico ou eletrodoméstico encontra várias promoções.

Beleza

Calçados

Outros

Dicas para compras digitais

Para quem quer comprar o presente de Dia das Mães pela internet, a advogada em direito do consumidor Vivian Paixão separou uma série de dicas para realizar as compras com segurança e evitar dor de cabeça.

- Pesquisar o CNPJ da loja na Receita Federal e a reputação no Reclame Aqui;

- Desconfiar de ofertas boas demais;

- Nunca clicar em links recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail. Digitar o endereço da loja diretamente no navegador;

- Sites seguros sempre têm "https".

A advogada também destaca os principais contrastes entre comprar on-line e em lojas físicas.

Vivian Paixão, advogada em direito do consumidor Arquivo pessoal

"A maior diferença é o direito de arrependimento, exclusivo das compras à distância. Além disso, o e-commerce é obrigado por lei a informar claramente CNPJ, endereço, prazo de entrega e canais de atendimento, exigências do Marco Regulatório do Comércio Eletrônico (Decreto 7.962/2013)", afirma. "Nas lojas físicas, a proteção se concentra na transparência do preço e nas garantias contra defeitos. Nos dois ambientes, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de má-fé."



Se você comprou um produto e quer trocar, Vivian explica as regras para as lojas físicas e para o e-commerce.



"Nas lojas físicas, a troca só é obrigatória por lei em caso de defeito. Trocar por não gostar ou tamanho errado é uma cortesia da loja, não um direito, salvo se ela mesma anunciou essa política", diz.



"Nas compras on-line, o consumidor tem o direito de arrependimento: pode desistir em até 7 dias após o recebimento, sem precisar justificar, com devolução integral do valor, incluindo o frete. Esse direito, previsto no artigo 49 do CDC, não pode ser removido por nenhuma política da loja. Em ambos os casos, produtos com defeito têm garantia legal de 30 dias (não duráveis) ou 90 dias (duráveis)."