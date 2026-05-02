Querosene de aviação representa quase metade dos custos das companhias aéreas Divulgação
Abear: querosene de aviação acumula alta de 100% após aumentos da Petrobras
Combustível é o principal item de custo do setor aéreo e gera 'impactos gravíssimos na conectividade do País'
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