Painéis solares são a segunda maior fonte de energia do país equivalente a 25,3% - Reprodução internet

Painéis solares são a segunda maior fonte de energia do país equivalente a 25,3%Reprodução internet

Publicado 01/05/2026 17:55

Os investimentos acumulados em energia solar no Brasil ultrapassaram a marca de R$ 300 bilhões, considerando tanto grandes usinas quanto sistemas de geração própria. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).



Apesar do avanço histórico, o setor enfrenta um cenário recente de desaceleração, com queda no ritmo de novos projetos ao longo do último ano.



Entre os principais fatores para a desaceleração estão cortes na geração de usinas renováveis que produzem energia excedente, sem compensação financeira aos empreendedores, e dificuldades de conexão para pequenos sistemas, relacionadas à capacidade das redes elétricas.



Principais números do setor:



Investimentos acumulados: mais de R$ 300 bilhões;



Empregos gerados: mais de 2 milhões na última década;



Capacidade instalada: 68,6 gigawatts (GW) em operação;



Arrecadação pública: R$ 95,9 bilhões;



Participação na matriz elétrica: 25,3% (segunda maior fonte do país).



O crescimento ocorre mesmo diante de uma retração significativa em 2025. Segundo o levantamento, a potência adicionada à matriz energética caiu 25,6%, passando de 15,6 GW em 2024 para 11,6 GW no ano seguinte.



A presença da energia solar se espalha por todo o território nacional, com usinas de grande porte em diversas regiões e sistemas de geração distribuída instalados em mais de 5 mil municípios.



Ranking por estados:



Geração centralizada (grandes usinas solares):



Minas Gerais: 8,6 GW;



Bahia: 2,9 GW;



Piauí: 2,4 GW.



Geração distribuída (pequenas usinas e telhados):



São Paulo: 6,5 GW;



Minas Gerais: 5,8 GW;



Paraná: 4,2 GW.



Na avaliação da Absolar, os entraves recentes limitaram o potencial de crescimento do setor, resultando em fechamento de empresas, cancelamento de investimentos e redução de empregos. Segundo a presidente eleita do conselho da entidade para o período 2026–2030, Barbara Rubim, a prioridade será promover uma expansão sustentável da fonte solar, com foco em melhorias regulatórias, fortalecimento do mercado livre de energia e incentivo a tecnologias complementares, como armazenamento e hidrogênio verde.



Entre os principais pontos defendidos pela entidade, estão a regulamentação do armazenamento de energia elétrica junto ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). Conforme a associação, as medidas podem ser feitas de forma infralegal, por meio de decretos presidenciais ou portarias de ministérios, sem a necessidade de aprovação de projetos de lei ou de medidas provisórias no Congresso.



A entidade também defende alterações para estimular projetos de armazenamento de energia solar no regime especial a setores da economia incluídos na reforma tributária.



Fundada em 2013, a Absolar reúne empresas e instituições de toda a cadeia da energia fotovoltaica e atua na articulação do setor em prol da transição energética no Brasil.