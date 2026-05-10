Neste domingo, 10, a Caixa disponibiliza o vale-recarga do Programa Gás do Povo para cerca de 2,7 milhões de famílias. Ao todo, 15 milhões de famílias já foram contempladas no programa com direito à retirada do gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas cadastradas.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, que aderiram voluntariamente ao programa e realizar a validação eletrônica de uma das seguintes formas:
- cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha;
- cartão de débito de conta Caixa, mediante senha;
- CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado.
Os beneficiários poderão verificar o direito ao vale-recarga Gás do Povo pelos seguintes canais:
O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade as famílias que já recebem o Bolsa Família.
A operacionalização do programa é realizada pela CAIXA, que também disponibiliza o sistema para adesão das revendas de gás. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na CAIXA e utilizar a azulzinha como meio de pagamento.
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