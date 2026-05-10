Para afetuar a recarga, o beneficiário deve procurar uma das 25 mil revendedoras que aderiram ao Gás do Povo - Ricardo Stuckert/PR

Para afetuar a recarga, o beneficiário deve procurar uma das 25 mil revendedoras que aderiram ao Gás do PovoRicardo Stuckert/PR

Publicado 10/05/2026 05:00

Neste domingo, 10, a Caixa disponibiliza o vale-recarga do Programa Gás do Povo para cerca de 2,7 milhões de famílias. Ao todo, 15 milhões de famílias já foram contempladas no programa com direito à retirada do gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas cadastradas.



Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, que aderiram voluntariamente ao programa e realizar a validação eletrônica de uma das seguintes formas:



- cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha;

- cartão de débito de conta Caixa, mediante senha;

- CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado.

Os beneficiários poderão verificar o direito ao vale-recarga Gás do Povo pelos seguintes canais:



- aplicativo “Meu Social” – Gás do Povo;

- atendimento Caixa Cidadão – 0800 726 0207.

O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade as famílias que já recebem o Bolsa Família.







A operacionalização do programa é realizada pela CAIXA, que também disponibiliza o sistema para adesão das revendas de gás. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na CAIXA e utilizar a azulzinha como meio de pagamento.