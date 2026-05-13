Volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% em março de 2026 Fernando Frazão/Agência Brasil
Vendas no varejo crescem 0,5%, revela IBGE
Resultado ficou acima das projeções de analistas
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