Dados estão em relatório mensal divulgado pela organização - Agência Brasil

Dados estão em relatório mensal divulgado pela organizaçãoAgência Brasil

Publicado 13/05/2026 09:52

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2026 e 2027, em 2,0% e 2,2%, respectivamente, com expectativa de continuidade do suporte da demanda doméstica e de condições financeiras mais favoráveis, embora persistam incertezas ligadas ao cenário fiscal e aos efeitos do aperto monetário. Os dados estão em relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 13 pela organização.

A Opep manteve sua previsão para o crescimento do PIB global em 2026 em 3,1%. Para 2027, a projeção de avanço da economia mundial ficou igualmente inalterada, em 3,2%.



No caso do PIB dos EUA, a Opep segue prevendo altas de 2,2% em 2026 e de 2,0% em 2027. Para a zona do euro, o grupo reduziu a estimativa de crescimento em 2026, de 1,2% para 1,1%, mas manteve a projeção de 1,2% para 2027.



Para a China, a Opep elevou a previsão de crescimento em 2026, de 4,5% para 4,6%, e reafirmou a de 2027 em 4,5%.