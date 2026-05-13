Limite de renda mensal familiar para o Reforma Casa Brasil, antes de até R$ 9,6 mil, passa a ser de até R$ 13 mil - Fernando Frazão/Agência Brasil

Limite de renda mensal familiar para o Reforma Casa Brasil, antes de até R$ 9,6 mil, passa a ser de até R$ 13 milFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 13/05/2026 16:31

A Caixa começou a operar as novas condições do Programa Reforma Casa Brasil. Por meio do site do banco, é possível acessar o simulador e consultar as novas taxas e limites. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e integram o conjunto de medidas do Governo do Brasil para ampliar o acesso ao crédito habitacional voltado à melhoria de moradias.

Entre as novas condições, destaca-se a ampliação do público atendido. O limite de renda mensal familiar, antes de até R$ 9,6 mil, passa a ser de até R$ 13 mil. Também houve redução das taxas de juros, que passam a ser de 0,99% ao mês, considerando encargos totais, e a ampliação do prazo máximo de financiamento, de 60 para 72 meses.

As mudanças incluem ainda a elevação do limite de financiamento, que agora poderá chegar a R$ 50 mil, possibilitando intervenções mais abrangentes nos imóveis. As operações continuam sendo realizadas com recursos do Fundo Social.