Limite de renda mensal familiar para o Reforma Casa Brasil, antes de até R$ 9,6 mil, passa a ser de até R$ 13 milFernando Frazão/Agência Brasil
Caixa começa a operar as novas condições do Programa Reforma Casa Brasil
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