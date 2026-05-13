Cibercriminosos aproveitam o interesse em renegociar dívidas pelo Novo Desenrola - Reprodução

Cibercriminosos aproveitam o interesse em renegociar dívidas pelo Novo DesenrolaReprodução

Publicado 13/05/2026 15:02

A Kaspersky identificou um golpe em circulação que explora o programa Novo Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal para regularizar dívidas. Nesse golpe, um site fraudulento criado pelos cibercriminosos é visualmente muito similar ao portal oficial do governo é utilizado para enganar cidadãos. O objetivo é subtrair dinheiro através de pagamentos via Pix, cobrando por supostas taxas administrativas e atraindo as pessoas com descontos exorbitantes.

O golpe busca transmitir credibilidade. Os criminosos criaram um portal com variações semelhantes ao endereço original e que imita o layout e a identidade visual do site governamental. A jornada da vítima no site falso começa com uma página que simula uma notícia do Ministério da Fazenda, anunciando o programa e a possibilidade de "limpar o nome com descontos de até 96%". Logo em seguida, o usuário é convidado a "Verificar Elegibilidade" inserindo seu CPF.

Após essa etapa, o site prossegue com uma sequência de telas que detalham o suposto funcionamento do programa. São apresentadas informações sobre "Renegociação com Desconto" de até 96% e, para dívidas de até R$ 5 mil, até 100% de desconto em juros e multas. A promessa de "Limpeza do Nome" em até cinco dias úteis, com recuperação do acesso ao crédito, também é destacada para atrair a vítima.