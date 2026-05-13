Do estoque de empregos, 46,128 milhões são celetistas, 12,657 milhões estatutáriosMarcelo Camargo / Agência Brasil
Estoque de empregos formais no Brasil sobe 5% em 2025, a 59,971 milhões, aponta relatório
Remuneração média caiu 0,5%
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