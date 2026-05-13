Quase metade dos entrevistados avalia que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quase metade dos entrevistados avalia que a economia brasileira piorou nos últimos 12 mesesMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 13/05/2026 10:14

Apesar de sinais pontuais de melhora na percepção dos brasileiros sobre renda e emprego, a avaliação sobre a economia segue majoritariamente negativa, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13).



Quase metade dos entrevistados (46%) avalia que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses, percentual superior aos 22% que dizem que o cenário melhorou. Outros 29% afirmam que a situação permaneceu igual.



A inflação dos alimentos continua como um dos principais pontos de incômodo para a população. Para 69%, os preços nos mercados subiram no último mês, enquanto apenas 8% disseram ter percebido queda. Outros 21% afirmaram que os preços ficaram estáveis.



A deterioração da percepção econômica também aparece no bolso. Para 69% dos entrevistados, o poder de compra hoje é menor do que há um ano. Apenas 11% dizem conseguir comprar mais com a renda atual, enquanto 19% afirmam que a capacidade de consumo permaneceu igual.



A percepção sobre renda acompanha esse diagnóstico. Um terço dos brasileiros (33%) afirma que a renda não aumentou no último ano, enquanto 25% dizem que os ganhos cresceram, mas em ritmo inferior ao custo de vida. Outros 31% avaliam que a renda subiu na mesma proporção das despesas, e apenas 9% relatam aumento acima da inflação percebida.



No mercado de trabalho, o sentimento também segue mais pessimista. Para 51%, está mais difícil conseguir emprego hoje do que há um ano, ante 38% que enxergam melhora.



Imposto de Renda



O levantamento também mediu a percepção sobre a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), pauta importante para o governo federal. Dois terços dos entrevistados (67%) disseram não ter sido beneficiados diretamente pela medida, enquanto 30% afirmaram ter sentido algum impacto positivo.



Entre aqueles que relatam ter sido alcançados pela mudança, 45% disseram não perceber diferença relevante na renda. Já 33% afirmaram que a renda aumentou, mas sem grande impacto, e 21% disseram ter notado aumento significativo.



Apesar do diagnóstico predominantemente negativo sobre o presente, a expectativa para os próximos 12 meses é menos pessimista. Para 40%, a economia brasileira deve melhorar, enquanto 27% acreditam em piora e 28% projetam estabilidade.



A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

Desenrola

A nova etapa do programa Desenrola conta com a aprovação da maior parte da população. Metade dos entrevistados considera o Desenrola 2.0 uma boa ideia por ajudar brasileiros endividados a saírem do vermelho, enquanto 23% avaliam que a iniciativa é ruim por estimular novo endividamento.



Outros 22% afirmaram que o programa pode ajudar parcialmente, mas não resolve estruturalmente o problema das dívidas. Já 5% não souberam ou preferiram não responder.



A percepção sobre a efetividade prática da medida também pende para o lado positivo, embora de forma menos contundente. Para 38%, o novo Desenrola vai ajudar muito pessoas endividadas, enquanto 27% acreditam que ajudará pouco. Em sentido oposto, 33% disseram que o programa não deve produzir efeitos concretos.



O levantamento também mediu a receptividade a uma das contrapartidas previstas pelo governo federal: a proibição temporária de apostas online para beneficiários que aderirem ao programa. A proposta tem apoio maciço de 79% dos entrevistados, ante 16% contrários.



A nova etapa do Desenrola amplia o alcance do programa para brasileiros com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105, e permite a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026. As condições incluem descontos entre 30% e 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e prazo de até 48 meses para pagamento.



A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.