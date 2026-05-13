Renegociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Podem aderir à renegociação estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização - ou seja, de pagamento - em 4 de maio de 2026, data de lançamento do novo Desenrola Brasil. A negociação poderá ser feita até 31 de dezembro de 2026.
As regras foram aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil e publicadas nesta terça-feira (12) no Diário Oficial da União.
Confira as condições específicas conforme a situação da dívida:
Débitos vencidos há mais de 360 dias
- Estudantes fora do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão obter desconto de até 77% do valor total consolidado da dívida, incluindo o principal;
Débitos vencidos há mais de 90 dias
- Pagamento à vista com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor principal;
Estudantes adimplentes ou com atraso de até 90 dias
- Possibilidade de quitação da dívida com desconto de 12% sobre o saldo devedor.
Segundo o governo federal, mais de 1 milhão de estudantes devem ser beneficiados pela renegociação.
A adesão ao Desenrola Fies deve ser feita diretamente com a instituição financeira responsável pelo contrato - Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. A orientação é que o processo seja realizado preferencialmente pelos canais digitais.
Canais de atendimento:
- Caixa Econômica Federal: 4004-0104 | 0800-104-0104
Passo a passo para renegociar:
- Solicitar a adesão: pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida.
- Validar os termos: leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder.
- Efetuar o pagamento da entrada: gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão.
- Acompanhar a regularização: após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.
Criado em 2001, o Fies é uma das políticas públicas de acesso à educação superior no Brasil, com foco em oferecer financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas avaliadas positivamente pelo Ministério da Educação (MEC).
Desenrola Brasil
O principal eixo do programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 8.105, que possuem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e atrasadas entre 90 dias e dois anos.
A proposta do governo é que os bancos concedam um novo empréstimo para quitar a dívida antiga, com desconto, juros menores e a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento. Podem ser renegociados débitos com o cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.
Até a última segunda-feira (11), cerca de R$ 1 bilhão em débitos bancários já estavam em renegociação. O prazo para renegociação previsto pelo programa é 90 dias.
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