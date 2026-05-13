Renegociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Renegociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 13/05/2026 11:06 | Atualizado 13/05/2026 11:07

As pessoas com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já podem renegociar seus débitos por meio do Desenrola Fies a partir desta quarta-feira (13). O programa oferece descontos que podem chegar a 99% do valor da dívida, dependendo do perfil do estudante e do tempo de atraso do débito.



Podem aderir à renegociação estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização - ou seja, de pagamento - em 4 de maio de 2026, data de lançamento do novo Desenrola Brasil. A negociação poderá ser feita até 31 de dezembro de 2026.



As regras foram aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil e publicadas nesta terça-feira (12) no Diário Oficial da União.



Confira as condições específicas conforme a situação da dívida:



Débitos vencidos há mais de 360 dias



- Estudantes fora do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão obter desconto de até 77% do valor total consolidado da dívida, incluindo o principal;



- Estudantes inscritos no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses, terão desconto de até 92% do valor consolidado;



- Beneficiários do CadÚnico com atraso superior a cinco anos na última prestação poderão quitar a dívida com desconto de até 99%.



Débitos vencidos há mais de 90 dias



- Pagamento à vista com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor principal;



- Ou parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.



Estudantes adimplentes ou com atraso de até 90 dias



- Possibilidade de quitação da dívida com desconto de 12% sobre o saldo devedor.



Segundo o governo federal, mais de 1 milhão de estudantes devem ser beneficiados pela renegociação.



A adesão ao Desenrola Fies deve ser feita diretamente com a instituição financeira responsável pelo contrato - Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. A orientação é que o processo seja realizado preferencialmente pelos canais digitais.



Canais de atendimento:



- Caixa Econômica Federal: 4004-0104 | 0800-104-0104

- Banco do Brasil: 4004-0001 | 0800-729-0001

- Aplicativos BB e Caixa Econômica Federal



Passo a passo para renegociar:

- Acessar o canal digital (aplicativo ou portal) até 31 de dezembro de 2026.



- Solicitar a adesão: pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida.



- Validar os termos: leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder.



- Efetuar o pagamento da entrada: gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão.



- Acompanhar a regularização: após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.



Criado em 2001, o Fies é uma das políticas públicas de acesso à educação superior no Brasil, com foco em oferecer financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas avaliadas positivamente pelo Ministério da Educação (MEC).



Desenrola Brasil

O Desenrola Fies faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado este mês pelo governo federal que busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores e produtores rurais a renegociar dívidas bancárias, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito.



O principal eixo do programa é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 8.105, que possuem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e atrasadas entre 90 dias e dois anos.



A proposta do governo é que os bancos concedam um novo empréstimo para quitar a dívida antiga, com desconto, juros menores e a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento. Podem ser renegociados débitos com o cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.



Até a última segunda-feira (11), cerca de R$ 1 bilhão em débitos bancários já estavam em renegociação. O prazo para renegociação previsto pelo programa é 90 dias.