Levantamento revela perdas dos lojistas com o fim da 'taxa das blusinhas' Foto Acic/Divulgação
‘Taxa das blusinhas’ irá impactar o varejo do Rio em até R$ 1,5 bilhão
Levantamento do IFec RJ mostra as perdas apenas em datas comemorativas
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Governo anuncia subvenção para reduzir preço da gasolina e novo subsídio para o diesel
Medida será regulamentada via portaria do Ministério da Fazenda
Brasil fecha 2025 com aumento de 5% no estoque de empregos
Dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho
Golpe usa Novo Desenrola como isca para cobrança de taxas indevidas
Página criada pelos cibercriminosos imita o site do governo
Abertas as inscrições para curso gratuito de massoterapia esportiva
Para se candidatar, é preciso preencher o formulário pela internet e validar o cadastro presencialmente
Mauro Vieira fala em diálogo com a UE e diz que qualidade da carne brasileira é 'inatacável'
Segundo o ministro, a colocação em dúvida do uso de alguns medicamentos pelos produtores domésticos no gado nacional não é nova e já vinha sendo discutida entre as partes
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