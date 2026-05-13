Levantamento revela perdas dos lojistas com o fim da 'taxa das blusinhas' - Foto Acic/Divulgação

Levantamento revela perdas dos lojistas com o fim da 'taxa das blusinhas' Foto Acic/Divulgação

Publicado 13/05/2026 16:21

O fim da chamada “taxa das blusinhas” vai provocar um forte impacto no varejo e na economia fluminense. Levando-se em consideração as principais datas comemorativas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças), a estimativa, de acordo com o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), é de que o volume a ser impactado pode chegar a algo próximo de R$ 1,5 bilhão. O gasto médio dos consumidores nessas ocasiões é de R$ 200, valor que está dentro do imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50.

Segundo levantamento do IFec RJ sobre o mercado ilegal, quase 70% da população realiza compras pela internet. O avanço das plataformas digitais internacionais, aliado à concorrência desigual enfrentada pelo varejo nacional, amplia os desafios para empresários do comércio, principalmente os de menor porte.

A Fecomércio RJ apoia a taxação para proteger o comércio local, argumentando que a isenção cria uma concorrência desleal.