Restrição à participação de plataformas de apostas também se aplica ao Desenrola Fies - Reprodução / Internet

Restrição à participação de plataformas de apostas também se aplica ao Desenrola FiesReprodução / Internet

Publicado 13/05/2026 17:50

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, informou nesta quarta-feira, 13, que será feito "um pequeno ajuste" na medida provisória (MP) do Desenrola 2.0, o novo programa de renegociação de dívidas do governo federal, para deixar claro que a restrição à participação de plataformas de apostas por um ano também se aplica ao Desenrola Fies, além do Desenrola Famílias.

"A medida provisória não deixava tão claro esse aspecto", explicou Ceron em coletiva de imprensa para anunciar uma subvenção econômica de R$ 0,8925 por litro da gasolina para reduzir o preço do combustível, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras.

Ele considerou ser necessário comunicar esse assunto, que está fora do contexto da coletiva, para que não haja surpresas.

O secretário ainda mencionou que nesta quarta-feira entrou em operação o Desenrola Fies. "Nós já temos ali um número importante de transações realizadas. São mais de 3 mil negociações já realizadas, com simulações de mais de 15 mil. O programa, então, iniciou com bastante potência", prosseguiu. "Acaba sendo um chamado para que outros estudantes também possam renegociar as suas dívidas."