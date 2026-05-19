Relatório da ONU destaca o crescimento do mercado de trabalho no BrasilFoto: Ilustração
ONU: economia do Brasil deve desacelerar; previsão para alta do PIB 2026 é mantida em 2%
Relatório faz referência à taxa Selic muito superior à inflação
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Setrab divulga 1,5 mil oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz
Vagas estão distribuídas por três regiões fluminenses, com salários de até R$ 4.863
Caso Master: questão de Paulo Souza e Belline Santana é uma das mais graves da história do BC, diz Galípolo
Presidente do Banco Central afirmou que o corpo técnico da Autoridade Monetária sente 'efetivo luto com o que aconteceu'
BNDES acelera crédito e bate lucro recorde no primeiro trimestre
Banco se aproxima de R$ 1 trilhão em ativos e reforça papel na política industrial do governo federal
Estações Jardim Oceânico e Carioca do metrô terão ações gratuitas de orientação sobre Imposto de Renda
Consultores vão tirar dúvidas dos contribuintes sobre o preenchimento da declaração anual nos últimos dias do prazo de entrega
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