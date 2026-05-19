Relatório da ONU destaca o crescimento do mercado de trabalho no Brasil - Foto: Ilustração

Relatório da ONU destaca o crescimento do mercado de trabalho no BrasilFoto: Ilustração

Publicado 19/05/2026 14:05

São Paulo - O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve desacelerar a 2,0% em 2026, de 2,3% em 2025, segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgadas em relatório semestral sobre perspectivas para economia global. Para 2027, a projeção é de uma expansão de 2,3% As estimativas não foram revisadas em relação ao relatório anterior, divulgado em janeiro.

A ONU afirma que o crescimento brasileiro deve perder força ao longo deste ano por causa de "condições monetárias ainda restritivas" — uma referência à taxa Selic em nível muito superior ao da inflação. No entanto, ressalta que há elementos de apoio á demanda doméstica.

"Medidas expansionistas, incluindo aumentos do salário mínimo e elevação dos limites de isenção do imposto de renda para famílias de menor renda, darão algum apoio à demanda interna", afirma a ONU.

O relatório também observa que vários países registram um mercado de trabalho resiliente em 2026, entre eles o Brasil, e que o País avança com políticas industriais. "Alguns países estão avançando com estratégias ambiciosas - por exemplo, o Brasil com a Nova Indústria Brasil, com apoio de financiamento ao desenvolvimento e suporte setorial direcionado."